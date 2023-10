Confira os filmes que estão em cartaz nos cinemas em Cachoeiro

Fim de semana chegando e que tal programar para ir ao cinema? Nesta quinta-feira (5), o lançamento é do filme “Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D”, que estará disponível até a próxima quarta (11), em todas as salas de cinemas em Cachoeiro.

Os filhotes da Patrulha Canina ganham poderes após um meteoro mágico cair na cidade. Para um deles, é um grande sonho que se tornou realidade, mas a felicidade dos patrulheiros pode estar ameaçada quando o maior inimigo dos filhotes foge da prisão.

Confira o trailer oficial do filme:

Sala 01

Besouro Azul 2D

Sábado e Domingo – 16h00 (Dublado)

Jogos Mortais X – 2D

Todos os dias – 18h40 (Dublado)

Resistência 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado)

Sala 02

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Sábado e Domingo – 16h15 (Dublado)

Todos os dias – 18h15 (Dublado)

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 20h15 (Dublado)

Sala 03

Rím Pra Cachorro 2D

Sábado e Domingo- 14h45 (Dublado)

Nosso Sonho 2D

Todos os dias – 19h00 (Nacional)

O Protetor: Capitulo Final 2D

Todos os dias – 16h45 21h15 (Dublado)

Sala 04

Elementos 2D

Sábado e Domingo – 15h00 (Dublado)

Os Peludos 2D

Todos os dias – 17h10 (Dublado)

Mercenários 2D

Todos os dias – 19h00 (Dublado)

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 21h15 (Dublado)

Sala 01

Os Peludos 2D

Sábado e Domingo – 16h30 (Dublado)

Os Mercenários 4 – 2D

Todos os dias – 18h30 (Dublado)

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 20h45 (Dublado)

Sala 02

Besouro Azul 2D

Sábado e Domingo – 14h00 (Dublado)

Elementos 3D

Sábado e Domingo – 16h30 (Dublado)

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 18h45 (Dublado)

O Protetor: Capítulo Final 2D

Todos os dias – 21h15 (Dublado)

Sala 03

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Sábado e Domingo – 14h15 (Dublado)

Todos os dias – 16h15 (Dublado)

Resistência 2D

Todos os dias – 18h15 (Dublado)

Jogos Mortais X – 2D

Todos os dias – 20h50 (Dublado)

