De novo! Câmeras flagram mais um acidente no trevo do bairro IBC

Na noite desta quinta-feira de feriado, 12 de outubro, mais um grave acidente foi registrado no cruzamento situado na entrada do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim. Uma moto que seguia no sentido Centro, bateu na lateral de um carro que vinha pela avenida Jones dos Santos Neves e atravessou a via para acessar o bairro IBC. Outra moto que vinha logo atrás da primeira, não conseguiu desviar e acabou batendo também. (veja o vídeo abaixo)

O acidente aconteceu por volta das 20h30 e foi registrado por câmeras de segurança. Com o impacto, as vítimas foram lançadas para o alto e caíram no asfalto. Eles foram socorridos pelo Samu e encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

O trânsito ficou lento no local após a batida. Esse trecho já é bastante conhecido em Cachoeiro pelo alto número de acidentes registrados.

Nós entramos em contato com a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre a ocorrência e assim que possível essa matéria será atualizada.