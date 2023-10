Dia das Crianças: Jogos eletrônicos e importados são os campeões de impostos

É quase unanimidade: ao perguntar o que as crianças querem ganhar no seu dia, a maioria dos pais e familiares vai ouvir desejos como brinquedos e produtos eletrônicos. Por outro lado, levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) aponta que a preferência na hora da compra é por roupas e calçados.

Na corrida para a escolha do presente preferido para o Dia das Crianças, é importante ficar atento a quanto de imposto é pago em cada tipo de produto, já que os tributos também elevam o valor do produto.

Levantamento realizado pelo advogado tributarista Samir Nemer, com os produtos mais procurados para a data, apontou que os impostos chegam a até 72% do valor final dos presentes. Este é o caso do Playstation e dos jogos de videogame.

As mercadorias importadas ficam nas posições seguintes do ranking, com 68,76% de tributos embutidos no preço final de um smarphone vindo do exterior; 59,32% de impostos sobre o Ipad importado; e 58,59% de tributos no preço de um tênis fabricado fora do país.

“Produtos importados têm chamado imposto de importação, o que encarece ainda mais o presente. O ideal é optar por mercadorias da indústria nacional, que vão ter um custo menor”, explicou Nemer, que é sócio do escritório Furtado Nemer Advogados.

Outros presentes clássicos, como patins, skate e patinete também têm mais da metade do seu valor final só de impostos: 52,78%. “Isso significa que se um produto custa R$ 100, R$ 52,78% é apenas para pagamento de imposto”, ressaltou o advogado.

Produtos tradicionais, como carrinhos, bonecas e demais brinquedos, contam com um percentual de tributos um pouco menor, 39,70%. Já bermudas, camisas e outras peças de roupas, que são as preferidas de pais e familiares, têm ainda menos impostos: 34,67%.

A elevada tributação de muitos desses presentes se deve ao fato de serem considerados bens supérfluos, que não são essenciais para o bem-estar do cidadão, segundo Nemer. Ele comentou ainda sobre a importância de todo brasileiro ter conhecimento em relação ao valor pago de impostos.

“Poucos consumidores param para pensar na hora da compra sobre a carga tributária embutida nos produtos. É importante conhecer esses valores para fazer a escolha do presente e também para cobrar dos nossos governantes o uso desses impostos”.

Confira a lista dos principais presentes e seus tributos:

Playstation e jogos de videogame – 72,18%

Smartphone importado – 68,76%

Ipad importado – 59,32%

Tênis importado – 58,59%

Patins, skate e patinete – 52,78%

Bola de futebol – 48,49%

Tênis nacional – 44%

Prancha de surfe – 43,65%

Piscina de plástico – 40,09%

Celular – 39,80%

Carrinho, boneca e demais brinquedos – 39,70%

Mochila – 39,62%

Guitarra – 39,06%

Calça jeans – 38,53%

Teclado – 38,52%

Bateria – 38,30%

Ipad nacional – 37,79%

Violão – 36,77%

Boné – 35,06%

Bermuda, camisa e outras roupas – 34,67%

Computador – 33,62%

Chinelo – 31,09%

Ursos de pelúcia – 29,92%

Hospedagem em hotel – 29,56%

Passagem aérea – 22,32%

Ingressos para teatro, cinema e jogos de futebol – 20,85%

Fonte: Levantamento do advogado tributarista Samir Nemer com dados do site Impostômetro.