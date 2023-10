Dia do Idoso: lar promove atividades divertidas para comemorar a data

O Lar Adelson Rebello Moreira, instituição do Grupo Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, vai promover uma semana de atividades para comemorar o Dia Internacional do Idoso, que aconteceu no último domingo (1).

E já no domingo, os idosos receberam a visita do grupo de Marçonaria Fraternidade Universal V. No encontro, além de muita diversão, foi servido um almoço especial.

Nesta segunda-feira (2), os alunos da faculdade São Camilo realizaram uma ginástica laboral com os idosos da instituição.

E a programação não para por aí. Nos próximos dias haverá apresentação de coral do Hospital Evangélico e de dança do grupo Emoções.

Ainda terá um momento de confraternização com a realização de um bingo com os alunos de fisioterapia da São Camilo, show de forró com Gegê Santana e desfile da Melhor Idade. Voluntários também vão promover um dia de beleza para os idosos com maquiagem e também corte de cabelo. A programação será encerrada na sexta-feira (6), com um passeio na praia de Itaipava e um delicioso churrasco de confraternização.

Para a gerente do Lar, Cíntia Melo, o objetivo das atividades é promover a socialização entre os idosos e também levar alegria e diversão para eles. “Eles ficam extremamente felizes e com grande expectativa aguardando todas essas pessoas que estarão aqui demonstrando esse carinho durante toda essa semana”, disse.