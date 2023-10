Dia do Livro: teatro de fantoches em bibliotecas públicas para celebrar a data

Em 29 de outubro, é comemorado o Dia Nacional do Livro. Para marcar essa data, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro preparou uma programação especial.

A partir desta quinta-feira (26), o projeto “Somos todos especiais” levará apresentações de teatro de fantoches, com temas lúdicos voltados para o público infantil, a bibliotecas públicas do município, com início na biblioteca Beatriz Oliveira Santos (bairro Paraíso), às 8h.

Na parte da tarde, às 16h, será a vez da Biblioteca Distrital de Itaoca receber a apresentação. Já na sexta-feira (27), a partir das 13h30, o público poderá conferir a atração cultural na Biblioteca Municipal Roney Argeu Moraes (Pracinha da Cultura, bairro Rui Pinto Bandeira).

“Celebrar a leitura em Cachoeiro significa honrar o legado de grandes escritores que deixaram sua marca na cidade, como nossos conterrâneos Rubem e Newton Braga. E isso é importante, em especial, para as crianças, pois estimulamos o hábito da leitura em suas vidas”, destaca Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.