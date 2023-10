Drogas são apreendidas pela PM durante operação realizada em Guaçuí

A Polícia Militar (PM) apreendeu, na noite da última quinta-feira (6), com apoio da cadela ALGA, uma sacola contendo diversas drogas que estavam em uma área aberta às margens do Rio, no bairro Lagoa, em Guaçuí. A ação aconteceu após denúncias anônimas.

De acordo com a PM, por volta das 19h30, os policiais realizaram uma operação conjunta, entre a Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM), para combater o tráfico de drogas. Durante a ação, foram localizados cinco tabletes pequenos de maconha, pesando aproximadamente 92 gramas, seis buchas de maconha, 16 unidades de haxixe, três pedras medias e nove pequenas de crack.

O material foi apreendido e encaminhado à delegacia do município. Nenhum suspeito foi detido no local.