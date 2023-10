Duas mulheres são presas, em flagrante, vendendo drogas em Alegre

Duas mulheres, de 19 e 53 anos, foram presas em flagrante na tarde desta segunda-feira (02), por policiais militares do 3º Batalhão, realizando venda de drogas em Alegre. Durante a abordagem, a PM apreendeu cerca de 10 gramas de crack com as mulheres.

Os policiais realizavam o patrulhamento a pé no bairro Querosene, quando avistaram as suspeitas, em flagrante de venda a um homem em um local denunciado como ponto de comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem, os militares localizaram com as mulheres aproximadamente 10 gramas de crack. De acordo com a PM, essa quantidade de droga, se fracionada, renderia cerca de 120 pedras do entorpecente.

Diante do flagrante, ambas receberam voz de prisão e foram conduzidas à 6ª Delegacia Regional de Alegre.