Educação em tempo integral de Cachoeiro é referência no estado

O programa de educação de tempo integral desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro está se consolidando como referência para outras cidades capixabas.

Na última sexta-feira (29), representantes das prefeituras de Viana e Anchieta, associações empresariais de Viana, Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim, além de representantes do Comitê de Educação do ES em Ação e da empresa Samarco Mineração visitaram a escola municipal “Prof. Florisbelo Neves”, no bairro Novo Parque.

Na ocasião, os visitantes tiveram a oportunidade de acompanhar atividades e conhecer propostas pedagógicas da metodologia de tempo integral. Também puderam conhecer os espaços físicos das unidades, incluindo os que foram criados a partir da implantação do modelo de Escola da Escolha, como brinquedoteca e ateliê criativo.

Promovidas pela organização ES em Ação, as visitas têm a finalidade de contribuir para a implantação da metodologia nas redes de ensino dos municípios visitantes.

“É sempre muito importante para nós do ES em Ação esse momento. Oportunizar aos nossos parceiros conhecer na prática como funcionam as Escolas em Tempo Integral, e como a metodologia é adotada pelas Equipes escolares das secretarias de Educação onde o ES em Ação apoia nas ações de implementação da política de Educação Integral. Agradecemos a Secretaria de Educação de Cachoeiro pela parceria, confiança, e acolhida aos nossos convidados”, destacou Polliana Aroeira, coordenadora de educação do Es em Ação.

“As unidades de ensino de tempo integral, no modelo escola da escolha, representam um avanço fundamental em nossa educação municipal. Elas oferecem aos nossos estudantes não apenas um ambiente de aprendizado seguro e enriquecedor, mas também a oportunidade de explorar seus interesses, desenvolver habilidades e se preparar para um futuro promissor. Acreditamos que investir nesse formato educacional amplia horizontes e capacita-os a se tornarem cidadãos bem preparados e engajados em nossa sociedade. Estamos comprometidos em expandir essa iniciativa e proporcionar uma educação de qualidade que atenda às aspirações individuais de nossos estudantes”, afirma a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

Mais de 1100 estudantes atendidos

Neste ano, o número de escolas da rede municipal que oferecem tempo integral para estudantes do ensino fundamental foi ampliado para sete. São elas “Nossa Senhora das Graças”, no bairro Agostinho Simonato; “Dona Maria Santana”, no bairro Basileia; “Prof. Elísio Cortes Imperial”, no bairro Teixeira Leite; “Julieta Deps Tallon”, do bairro Zumbi; “Prof. Athayr Cagnin”, do bairro Abelardo Machado; “Prof. Florisbelo Neves”, do bairro Novo Parque; e “Prof. José Paineiras Filho”, do bairro Costa e Silva. As sete unidades têm, ao todo, 1175 estudantes matriculados.

No modelo do Escola da Escolha, os estudantes são atendidos com jornada escolar estendida, das 7h30 às 16h30, e têm a oportunidade de aprender com matérias do currículo convencional e com disciplinas eletivas, centradas no protagonismo e no projeto de vida dos estudantes. As atividades acontecem tanto na sala de aula, quanto em espaços como ateliê criativo, brinquedoteca e biblioteca.

A implantação do modelo de Escola da Escolha na rede municipal de Cachoeiro é acompanhada pelo ES em Ação. Com a adesão a essa modalidade, idealizada Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), o município busca a expansão e qualificação da oferta de educação de tempo integral, prevista no Plano Municipal de Educação (PME).