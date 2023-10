Enem 2023: polícia prepara esquema de segurança especial no ES

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), por meio de sua Gerência de Operações Integradas (Geopi), planejou um esquema especial de segurança para os dias de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. As provas ocorrerão nos dias 05 e 12 de novembro, em 38 municípios do Espírito Santo.

Ao todo, 73.734 candidatos se inscreveram para o exame no Estado, que contará com 177 locais de aplicação de prova. A realização do Enem no Espírito Santo é coordenada pela Geopi/Sesp. “Participamos de reuniões em Brasília e estamos atendendo a todas as diretrizes para que tenhamos um Enem sem intercorrências no Espírito Santo, a exemplo das experiências que tivemos nos anos anteriores”, afirmou o gerente de Operações Integradas da Sesp, coronel Sebastião Biato.

O maior efetivo previsto é da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com cerca de 680 policiais em cada dia. Os policiais militares estarão presentes em todos os pontos de aplicação do Exame, bem como em suas imediações, realizando policiamento ostensivo, de modo a trazer segurança para os inscritos tanto no deslocamento quanto nos locais de prova.

Além da PMES, participam do planejamento Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra, Prefeituras Municipais das cidades onde ocorrerá a aplicação das provas, Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), Correios, EDP, Cebraspe, Rodosol, ECO101, SAMU e Secretaria de Justiça (Sejus).

A Polícia Civil terá reforço nas equipes de plantão das Delegacias Regionais e o Corpo de Bombeiros contará com efetivo extra, dedicado ao Enem. A PRF prestará apoio no transporte das provas até os locais de aplicação e seu retorno à central de distribuição. A logística de transporte das provas ficará a cargo dos Correios. A PF, em conjunto com a Polícia Civil, atuará com seu setor de inteligência, monitorando atividades suspeitas e suspeitas de fraude.

A Sesp instalará um Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), reunindo representantes de todos os órgãos envolvidos na realização do Enem 2023. Nos dois dias de aplicação do Exame, os representantes estarão reunidos a partir das 6 horas da manhã e permanecerão monitorando os locais de aplicação em tempo real e prontos para a tomada de decisões em caso de intercorrência.