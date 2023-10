Envolvido em vários crimes, jovem de 19 anos é preso pela 5ª vez em Itapemirim

Na noite do último sábado (14), a equipe de Força Tática, da 9°Cia Independente, durante patrulhamento em Campo Acima, no município de Itapemirim, prendeu pela 5ª vez um suspeito de tráfico de drogas. Ele foi flagrado sobre o muro de uma casa, vendendo drogas. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito dispensou três pinos de cocaína e tentou se esconder no interior do imóvel, porém, os militares conseguiram alcançá-lo.

Na casa, havia também uma adolescente, e os militares localizaram 20 buchas de maconha, 11 pinos de cocaína, 61 pedras de crack, diversos materiais para embalar drogas e a quantia de R$ 4.689,00 em dinheiro.

De acordo com informações da PM, o local é alvo recorrente de diversas ações policiais para repreender o tráfico de drogas e alvo de denúncias anônimas, que resultaram em grandes apreensões, inclusive, com a prisão do suspeito nos anos de 2020, 2021, em junho deste ano, por tráfico com porte ilegal de arma de fogo, e em julho, por tentativa de homicídio em confronto com aa polícia.

O suspeito de 19 anos, a adolescente e os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Itapemirim para providências.