“Estamos assando”, passageiros dizem que ar não funciona em ônibus de Cachoeiro

Não é novidade que Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade com predomínio de altas temperaturas. E neste ano, parece que o verão se antecipou e chegou bem mais cedo ao município. Nos últimos dias, o forte calor tem incomodado bastante aos cachoeirenses.

E em meio a essa onda de calor, os passageiros que utilizam o transporte coletivo da cidade, enfrentam uma situação ainda mais desconfortável. Usuários da linha Alto União x Centro, afirmam que o ar-condicionado não funciona, deixando o interior do veículo muito quente e abafado. Por conta da existência do equipamento, as janelas são lacradas e não abrem.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, relatou que a situação está ficando cada vez mais complicada. “Não sei se é por falta de manutenção ou outro motivo, mas o fato é que o ar-condicionado não funciona e nós estamos assando dentro do ônibus. É um calor desumano, insuportável! As janelas não abrem e fica aquele ar quente, abafado, parecendo um forno mesmo. Quando o ônibus fica lotado é ainda pior, um verdadeiro sufoco”.

O transporte público é a única opção de locomoção para muitos trabalhadores e, segundo ela, os passageiros reclamam, mas o ônibus não é substituído. “Essa situação já está acontecendo há alguns dias e ninguém resolve nada. Dizem que o ônibus vai ser substituído, mas quando? Nós pagamos uma passagem que não é barata e recebemos um serviço sem qualidade, somos obrigados a enfrentar ônibus velhos e agora com esse calorão. É uma humilhação”, desabafa.

Nossa equipe de reportagem procurou o Consórcio Novo Trans, responsável pelos ônibus que atendem Cachoeiro de Itapemirim, tanto na sede quanto nos distritos informou que os veículos são proibidos de circular sem ar condicionado funcionando. “O que pode estar ocorrendo é o fato do calor excessivo e a frequência de abertura e fechamento de porta estar muito intenso, o ar acaba não gelando adequadamente”, diz a nota.