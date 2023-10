Evento na praça de Cachoeiro terá música, gastronomia e cerveja artesanal

A Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, vai receber nos próximos dias 6 e 7 de outubro (sexta e sábado), a primeira edição do Art & Breja. O evento vai contar com gastronomia, cerveja artesanal e expositores de artesanato e pequenos e micro empreendedores locais, além de muita música de qualidade. A entrada é gratuita.

O evento tem início na sexta-feira, às 17h, com música ao vivo, ao som da voz e violão de Gustavo Daltio. Logo após, às 20h, tem a apresentação do ex The Voice Brasil, Arthur Stephanto.

Já no sábado, a programação é mais extensa e bastante diversa. Às 12h, o grupo de chorinho e samba de raiz, Pó de Mico, abre os trabalhos. E a música rola até à noite.

É no sábado também que acontece o Encontro Pet, momento destinado àqueles que têm o seu cachorro em casa e não abre mão de sair com ele, oportunizando também a possibilidade de socializar com outros animais.

O evento vai contar também com espaço kids nos dois dias. E também na sexta-feira e no sábado, a fabricante de automóveis BYD vai trazer pela primeira vez para Cachoeiro de Itapemirim os seus modelos de carro elétrico, que chegaram esse ano ao Brasil e já está batendo recorde de vendas.

O Art & Breja conta com o patrocínio da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Cachoeiro e o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Confira a programação completa:

Sexta-feira (6/10)

17h – Abertura do evento

18h – Gustavo Daltio (voz e violão)

20h – Arthur Stephanato

Sábado (7/10)

12h – Chorinho e Samba com o grupo Pó de Mico

15h – Banda Doom Sabbath

16h – Encontro Pet

19h – Banda Tape Reading

21h – Banda Chico Vin Diesel