Exposição “Raízes” celebra o mês da consciência negra no ES

A Casa Roxa Cultural tem o prazer de apresentar a Exposição “Raízes, Cultura e Protagonismo”, uma jornada pela riqueza cultural e histórica da comunidade negra capixaba. Composta por 35 obras de renomados artistas locais, esta exposição itinerante é uma celebração da grandiosidade do povo negro e busca dar visibilidade, empoderamento e romper estereótipos que afetam a comunidade. Através de ilustrações, fotografias e instalações artísticas, esta exposição nos convida a explorar a rica herança cultural e as lutas enfrentadas pela população negra. Um evento marcante que coincide com o Mês da Consciência Negra e está aberto a todas as idades.

A Exposição “Raízes, Cultura e Protagonismo” é resultado da colaboração de três talentosos artistas capixabas: Endilly Nascimento, Vinícius Martins e Maicon T’Xangô. Suas obras, compostas por ilustrações que abordam a ancestralidade e religiosidade negra no Brasil e no Espírito Santo, fotografias que retratam o cotidiano da população negra brasileira e instalações artísticas que transmitem com profundidade a riqueza das matrizes africanas.

Essa exposição itinerante percorrerá três cidades do sul capixaba: Cachoeiro de Itapemirim, no Salão Levino Fanzeres, localizado na Casa da Memória, localizada na rua 25 de março, de 6 a 10 de novembro de 2023, e Itapemirim, no auditório da UAB (Universidade Aberta do Brasil), de 20 a 24 de novembro de 2023. Além disso, a exposição encerrará na Sede do Espaço Cultural Casa Roxa, em Marataízes, de 27 a 30 de novembro de 2023, aberta ao público das 9h às 15h.

A programação de abertura incluirá ações educativas, como “Bate Papo com os Artistas da Exposição”, onde os próprios artistas compartilharão suas experiências e processos criativos. Também haverá uma palestra sobre “A cultura negra: luta e resistência de um povo” e um Slam de Literatura com Guilherme Nascimento, autor do livro “Amadé Ayé”.

“É preciso fortalecer o estado laico e a luta antirracista, o povo preto continua sendo exterminado, junto aos outros grupos minorizados, instrumentalizar a arte como ferramenta de direitos humanos, contra o racismo, a intolerância religiosa, e outras formas de preconceito, democratizando a Cultura é a grande missão da Casa Roxa”. Guilherme Nascimento (fundador e responsável pelo Espaço Cultural Casa Roxa).

Não perca esta oportunidade de mergulhar na cultura negra capixaba e celebrar a diversidade e a força desta comunidade através da arte. A Exposição “Raízes, Cultura e Protagonismo” promete ser uma experiência enriquecedora para todos os visitantes. Venha se juntar a nós nessa celebração da identidade e do protagonismo da população negra.

Serviço: 6 a 10 de novembro de 2023 (Sala Levino Fanzeres – Cachoeiro de Itapemirim/ES), 20 a 24 de novembro de 2023 (Auditório UAB – Vila do Itapemirim/ES), 27 a 30 de novembro de 2023 (Casa Roxa – Marataízes/ES). Das 9h às 15h. Classificação Indicativa: Livre. Acesso Gratuito. Mais informações: Guilherme Nascimento (28) 99977-3921 | [email protected]

O projeto foi contemplado pelos editais de Artes Visuais do FUNCULTURA, através da Secretaria Estadual de Cultura do Estado do Espírito Santo, uma criação de Guilherme Nascimento, com curadoria do Espaço Cultural Casa Roxa.

Foto: Divulgação