Felipe Amorim promete desfile de hits no palco do I Love Music Festival

Com apenas 26 anos, Felipe Amorim, o rei dos hits, é considerado uma das revelações da música por misturar vários gêneros, como forró, pop, funk e música eletrônica. E o cantor é presença confirmada no estrelado line up do I Love Music Festival, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de outubro, no Castelão, em Castelo, em um show repleto de sucessos da carreira, como “Sem sentimento” e “Debaixo do cobertor”.

O sucesso consagrado foi construído junto com Caio Djay e Kaleb Capitão, formando o trio que, em 2021, ganhou popularidade com os singles “Sem sentimento” e “Putariazinha”. Em 2022, “No ouvidinho” foi uma das músicas mais executadas no Brasil. Juntos, os artistas somam 4,8 bilhões de streams nas plataformas digitais. Suas canções se tornaram verdadeiros virais nas redes. Só no Spotify, o trio conta com mais de 8,7 milhões de ouvintes mensais e, no Youtube, ultrapassam as 620 milhões de visualizações.

Felipe Amorim, que se apresenta em Castelo no dia 28 de outubro, foi o compositor de sucessos como “Tá rocheada”, música que levou Barões da Pisadinha ao estrelato. Além disso, grandes nomes da música já gravaram junto ao trio, como João Gomes, Dennis, Zé Felipe e Nattan, com o hit “Love gostosinho”, lançado em dezembro de 2022, que tem mais de 86 milhões de visualizações no Youtube e mais de 113 milhões de stream apenas no Spotify. A música é viral nas redes sociais e dominou as “dancinhas” do TikTok e Reels por todo o país.

Atualmente Felipe Amorim está na trilha sonora de “Fuzuê”, novela das 7 da TV Globo, com a música “Coisas que eu sei”, uma regravação de Danni Carlos, que voltou ao topo do sucesso com a nova versão. A música é tema romântico de “Jefinho Sem-vergonha”, personagem de Micael Borges, um motorista de aplicativo que vai marcar a trama com seu humor e carisma.

Modo repeat

O álbum “MODO REPEAT”, lançado no final de 2022, traz 11 faixas e conta a história de uma noite sem fim, junto a um conteúdo audiovisual para lá de especial e com uma narrativa que leva o público a assisti-lo como um filme. O projeto traz parcerias inéditas, como MC Pedrinho, DG e Batidão Stronda, e totalizou mais de 30 milhões de streams em um mês de lançamento. Atualmente, os clipes do projeto somam mais de 33,7 milhões de visualizações.

O trio conquistou diversos prêmios e destaques no ano de 2022, dentre eles: indicação ao MTV Miaw na categoria “Hino do karaokê”, com “Putariazinha” e ao TikTok Awards na categoria “Um hit é um hit”, com a música “No ouvidinho”; os destaques “Artistas aposta do G1 2022” e Amazon Ecoando (Forró) e “Artistas para ficar de olho em 2022” (YouTube).

Dentre outros sucessos, destacam-se “Gostosinha é ela”, com mais de 96 milhões streams no Spotify, “No ouvidinho” (+ de 172 milhões), “Mó viagem” (+ de 30 milhões), “Debaixo do cobertor” (+39 milhões) e “Putariazinha” (+112 milhões).

O Festival

O I Love Music Festival chega à segunda edição prometendo superar todas as expectativas. No line up, artistas de peso que vão agradar a todos os públicos. No primeiro dia, 27 de outubro, se apresentam Mari Fernandez, Kevin O’Chris, Leo Chaves e Parangolé; no segundo, dia 28, sobem ao palco Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Beat Samba, Marcio Pedrazzi e Eduardo Camiletti.

A aposta em um line up eclético é, sem dúvida, um dos pontos altos do Festival. “O I Love Music é alegria, é música boa, é mistura de ritmos. Selecionamos artistas que estão entre os mais queridos do público e que entregam shows realmente diferenciados, com as músicas que todos gostam de ouvir”, diz Rodrigo Lisbôa, idealizador e organizador do Festival.

Serviço

Festival I Love Music

Data: 27 e 28 de outubro

Local: Castelão, em Castelo

Atrações: 27/10 (sexta-feira): Mari Fernandez, Kevin O Chris, Guilherme e Benuto, Leo Chaves e Parangolé | 28/10: Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Beat Samba, Marcio Pedrazzi, Felipe Amorim e Eduardo Camiletti.

Ingressos: R$90 (1° lote, meia entrada, pista); R$150 (1º lote, meia entrada, área vip) | R$160 (2º lote, meia entrada, passaporte pista) | R$230 (2º lote, meia entrada, passaporte área vip)

Vendas: https://lebillet.com.br/group/i-love-music?fbclid=PAAabPtPXi5hAlUL5DQka400CrzGejEjnA1XDWFaOEx4ymioyLZJgpqzeN4_8

Classificação: 18 anos