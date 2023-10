Fernanda Lacerda, a ‘Mendigata’, dá à luz Gabriel, seu 1º filho

Fernanda Lacerda, conhecida como a Mendigata do programa Pânico, anunciou o nascimento de seu primeiro filho, Gabriel. O bebê é fruto de seu relacionamento com seu ex-namorado Anderson Cavalcanti.

“Nem tudo acontece como planejamos, mas Deus faz tudo acontecer perfeitamente. A única coisa que importa é ele vir com muita saúde, da melhor forma”, escreveu no Instagram.

A modelo ainda publicou stories comendo um pedaço da placenta: “Parece um sushizinho, um sashimi. Com a fome que eu tô, comeria ela inteira”. Segundo ela, a motivação para o consumo seria reduzir sintomas de depressão pós-parto e melhorar a produção de leite materno.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.