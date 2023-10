Flamboyant da Câmara: árvore centenária precisará ser cortada?

O tradicional e belíssimo flamboyant que enfeita a praça Jerônimo Monteiro, em frente à fachada da Câmara Municipal de Cachoeiro, não precisará mais ser cortado. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa de Leis, Brás Zagotto (Podemos), durante uma sessão ordinária.

De acordo com Brás, uma empresa especializada foi contratada para realizar o serviço de poda, retirada de erva daninha e cupins. “Eu e o diretor Wilson Dillem entramos em contato com essa empresa e um responsável esteve aqui e fez uma análise. Segundo eles, é possível preservar a árvore realizando uma limpeza completa, sem que seja necessário cortá-la”.

O trabalho foi realizado no último final de semana e o investimento foi de R$ 2.950,00. “É um valor justo, com bom custo-benefício. A empresa vai realizar os cuidados necessários e retirar toda a sujeira. Desta forma conseguiremos preservar esse Flamboyant que é histórico, um verdadeiro símbolo do nosso município”, comemora Zagotto.

Em maio de 2022, a pedido da Câmara, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) realizou um diagnóstico sobre as condições da árvore e concluiu que ela estava correndo perigo de queda, devido a um grande buraco, feito por cupins em seu interior. Para evitar o risco a pedestres, veículos e ao próprio prédio da Câmara, um relatório preliminar recomendava o corte.

“Na época ficamos muito tristes com a notícia, que teve grande repercussão na cidade. Representantes de entidades ligadas ao meio ambiente pediram que buscássemos alternativas para evitar a supressão. Ficamos esperando o laudo definitivo da Semma ou uma solução do que poderia ser feito para salvar a árvore. Felizmente conseguimos essa empresa que trouxe uma solução satisfatória”, ressalta o presidente do Legislativo.

A Árvore

Embora não existam registros oficiais sobre o seu plantio, acredita-se que o flamboyant da Câmara, como é conhecido, possa datar de 1903, quando o primeiro prédio público foi construído no local, já que uma foto feita anos depois registra uma árvore em crescimento no mesmo local. Outros acreditam que seu plantio ocorreu após a construção do prédio atual da Câmara, na década de 40, pois o tempo de vida médio dos flamboyants é de 70 anos.

“O fato é que este flamboyant é uma árvore muito antiga, que praticamente se tornou uma marca da Câmara Municipal e um dos pontos de destaque do centro da cidade”, conta Brás, lembrando que, em 2009, o flamboyant foi uma das seis árvores de Cachoeiro que concorreu ao título de “Patrimônio Natural do Município”. A sua copa se destaque por abrigar outras espécies vegetais, inclusive orquídeas, e por uma grande variedade de pássaros.