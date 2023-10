Grupo de idosos da Unimed Sul Capixaba faz reuniões quinzenais

Momentos de descontração, troca de experiências, socialização, aprendizado, prevenção de doenças e promoção da qualidade de vida. Este é o foco da Unimed Sul Capixaba ao reunir clientes que têm 60 anos ou mais em um projeto de sucesso, o Grupo de Idosos. Atualmente, o encontro conta com 50 participantes que se juntam a cada 15 dias para interação com profissionais da área da saúde, que conduzem assuntos e dicas úteis para a terceira idade.

Psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, enfermeiros, dentistas e fisioterapeutas levam temas importantes e oferecem, também, um momento para que todos possam tirar dúvidas e compartilhar experiências. Além disso, em datas comemorativas, acontecem confraternizações. Os encontros acontecem no auditório do Edifício Unimed, localizado no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

“A cada encontro, vemos o quão valioso este projeto é. São muitas dúvidas esclarecidas, muitas histórias divididas, ajuda mútua e algo que é fundamental para eles: o contato com outras pessoas. O Grupo de Idosos criou uma rotina de programação que tira o idoso de casa e faz com que ele tenha mais qualidade de vida e isso repercute na prevenção de doenças”, avalia a enfermeira do setor de Promoção de Saúde da Unimed Sul Capixaba, Juliana Cremonine.

Os critérios para participação são simples: ser cliente da Unimed Sul Capixaba e ter mais de 60 anos. As reuniões acontecem às quartas-feiras, quinzenalmente, das 8h30 às 9h30, e sempre abordam um tema específico. Os interessados podem entrar em contato via Whatsapp para fazer a inscrição ou obter mais informações por meio do número (28) 2101-6255.

Com 66 e 63 anos e muita disposição, o casal Cláudio Araújo dos Santos e Helenice Ribeiro Araújo Santos faz parte dos encontros e conta que a cada vez é uma oportunidade para aprender algo: “Recebemos o convite para participar e estamos há muitos anos nesses encontros. Eu sempre falo que eu saio de lá com um aprendizado novo e também é uma oportunidade de fazermos amigos. A gente sempre teve a cultura de cuidar da saúde. Além do Grupo de Idosos, e eu e minha esposa fazemos acompanhamento no Programa Idoso Bem Cuidado da Unimed Sul Capixaba”, contou Cláudio.

A iniciativa citada por último por ele é referência no cuidado preventivo com a terceira idade na região. Com foco no bem-estar e na qualidade de vida da terceira idade, o programa conta com um espaço moderno e confortável para atendimento, acompanhamento periódico por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, entre outros profissionais de saúde. Cada participante recebe um Plano de Cuidados personalizado, elaborado com base em suas necessidades de saúde, e tem acesso a atendimento exclusivo nas unidades da Unimed Sul Capixaba em Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Iconha.

Outra ação da cooperativa para este público e que é aberta à sociedade é a Caminhada Orientada. Idosos que desejam manter-se ativos e saudáveis por meio da prática de atividades físicas, podem comparecer na Beira Rio, em frente ao Teatro Rubem Braga, em Cachoeiro, de segunda a quinta-feira, a partir de 6h da manhã, para participar. Além da caminhada, estão previstas orientações profissionais e avaliações periódicas.