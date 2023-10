HIFA Cachoeiro abre processo seletivo para residência médica 2024

Após o sucesso que foi o processo seletivo para as residências médicas em 2023, o HIFA publica edital para nova turma que deseja ingressar no programa. Serão ofertadas 20 vagas, sendo seis para Ginecologia e obstetrícia, 10 para pediatria, dois para Medicina Intensiva Pediátrica e dois para Neonatologia.

O programa tem duração de dois anos para Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatologia e três anos para Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria. As inscrições acontecem entre os dias 11 e 25 de outubro.

Segundo a direção do HIFA, há 10 anos a instituição tem experiência exitosa em programa de residência médica realizado em parceria com renomada instituição do Estado e em 2022 abriu pela primeira vez residência própria.

O intuito, segundo o superintendente do HIFA, Jailton Pedroso, é elevar a qualidade da assistência e não há caminho mais apropriado que formando novos especialistas.

“Tem por objetivo formar especialistas dentro das diretrizes da Comissão Nacional de Residência Médica e do MEC – Ministério da Educação e Cultura, com alto nível de resolutividade em sua atuação, promovendo o aperfeiçoamento ético, humano e técnico-científico do profissional médico e, assim, contribuir para o atendimento das necessidades da população e para a melhoria da assistência médica”, finalizou.

Por que fazer residência médica no HIFA?

A instituição oferece a seus residentes toda a infraestrutura dos hospitais do grupo, agregando à especialização prática o uso de tecnologias de ponta e a orientação de profissionais especializados atuantes no ambiente hospitalar.

Inscrições

As inscrições acontecerão do dia 11 a 25 de outubro e será realizado pelo próprio site da instituição www.hifa.org.br.

Edital

O edital do processo seletivo foi publicado em 27 de setembro de 2023 e está disponível também no site do HIFA.

Especialidade e duração da residência

Veja abaixo a especialidade credenciada no HIFA ofertada neste processo seletivo:

» Medicina Intensiva Pediátrica | Duração de 02 anos | 02 vagas

» Neonatologia | Duração de 02 anos | 02 vagas

» Ginecologia e obstetrícia | Duração de 03 anos | 06 vagas

» Pediatria | Duração de 03 anos | 10 vagas