Homem é acusado de se passar por manequim em vitrine para roubar loja

Um homem foi acusado de se passar por um manequim em uma vitrine de uma loja em Varsóvia, na Polônia, para roubar joias após o fechamento. O jovem de 22 anos foi fotografado imóvel, segurando uma bolsa, na vitrine da loja. As informações são de reportagem da BBC. Ele foi acusado de invasão e furto, e enfrenta até 10 anos de prisão.

A Polícia de Varsóvia informou que funcionários e clientes não perceberam nada incomum enquanto o homem estava na vitrine, e ele se misturou em meio a vários manequins.

A polícia relatou que ele permaneceu imóvel até “se sentir seguro”, depois percorreu vários departamentos após o fechamento antes de pegar as joias, até ser avistado pela equipe de segurança.

O homem também é acusado de dois outros incidentes. A polícia afirma que ele jantou tarde em um restaurante em um segundo shopping e esperou que fechasse, entrou em uma loja de roupas e “trocou suas roupas por novas”, antes de retornar ao restaurante para outra refeição.

Em outro local, ele também esperou até depois do horário de fechamento e então “pegou dinheiro de vários caixas e tentou roubar outros itens”.

O homem foi mantido sob custódia por três meses, segundo os promotores de Varsóvia.

Estadao Conteudo

