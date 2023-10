Homem é preso suspeito de estuprar a enteada de 11 anos no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, com apoio da Delegacia de Polícia de Sooretama, capturou um homem de 45 anos, com mandado de prisão em aberto, pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra a enteada de 11 anos. A prisão foi realizada na última sexta-feira (27), no bairro Sayonara, no município de Linhares.

Segundo as investigações, o homem se aproveitou da condição de padrasto da vítima para cometer o crime. Ao ser surpreendido pelos policiais civis, o suspeito não esboçou reação. Esse é o 72º preso por crime sexual na região de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, no ano de 2023. Caso condenado, o investigado poderá cumprir pena de 08 a 15 anos.

Após interrogatório, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Serra, para onde são levados os criminosos que cometem crimes sexuais.