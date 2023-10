Homem é preso suspeito de estuprar a filha de quatro anos no ES

Um homem de 29 anos foi preso, suspeito de ter estuprado a própria filha, de apenas quatro anos de idade. O caso foi registrado na noite do último sábado (14) em Linhares, na região Norte do Estado.

Segundo informações da Polícia Militar (PMES), uma equipe foi acionada após a vítima dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município relatando dores nas partes íntimas.

O médico que estava de plantão relatou aos militares que uma criança, de quatro anos, havia dado entrada para ser consultada após sentir dores nas partes íntimas. Após a consulta médica, foi constatado que a vagina da menina estava sangrando. A mãe da vítima informou que o suspeito era o próprio pai da menina.

O suspeito foi preso em casa e conduzido para a Delegacia Regional de Linhares.

