Hospital Evangélico de Cachoeiro lança edital para Residências em Saúde

A partir desta quarta-feira (11), o Hospital Evangélico de Cachoeiro (HECI) está com as inscrições para o processo seletivo do Concurso de Residência Médica abertos. Serão ofertadas 27 vagas, distribuídas em sete especialidades (Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina Intensiva, Neurologia, Cardiologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo). Neste ano, o programa traz novidades, com vagas em duas novas áreas: Oftalmologia e Medicina de Emergência.

As inscrições podem ser feitas pelo site novo.ibgpconcursos.com.br, através do link Processo Seletivo Unificado ES/Sul de Residência Médica 2024 – HECI. O valor da taxa é R$ 450,00. Mais informações pelo email [email protected] ou pelos telefones (28) 3526-6166 / (28) 3526-6152.

A prova

A Prova Objetiva Unificada deste processo seletivo será aplicada no dia 03 de novembro, com início às 09h (horário de Brasília), no espaço Multivix Novo Parque, Bloco 2, situado à Rodovia João de Deus Madureira Filho, 47-49, Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo.

De acordo com o edital, a data e o local poderão ser alterados, caso seja necessário, mediante prévia comunicação. Por isso é importante fica atento ao site, por onde será confirmado também no endereço eletrônico novo.ibgpconcursos.com.br a partir do dia 31/10/2023.

Multiprofissional

Para quem busca entrar para o programa de Residência Multiprofissional do Heci, as inscrições já começaram. Serão 22 vagas nas áreas: Atenção em Oncologia e Atenção ao Paciente Crítico, distribuídas em: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social. O período de inscrição ocorre entre os dias 27 de setembro e 25 de outubro pelo mesmo endereço. O valor da taxa de inscrição é R$350,00.

O programa no HECI

No Espírito Santo, alguns hospitais possuem o Programa de Residência. O Hospital Evangélico de Cachoeiro é o único no Sul do Estado a contemplar Residência Médica e Residência Multiprofissional. A primeira turma de residentes ingressou no Hospital, em 2008, e formou em janeiro de 2010. Naquela época, oferecia-se apenas a especialidade em Clínica Médica.