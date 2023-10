Hospital Evangélico de Cachoeiro promove ações educativas na semana do AVC

No próximo dia 29 de outubro é celebrado o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), e o Hospital Evangélico de Cachoeiro, hospital referência em tratamento de AVC para o Sistema Único de Saúde (SUS), na região Sul do Estado do Espírito Santo, lança programação voltada à conscientização. Nesta quinta, (26), acontece ação interna no hospital, às 9h, e, transmissão ao vivo de LIVE na rede social do Heci, às 19h. Já na sexta-feira (27), às 11h, a ação será na Praça Jerônimo Monteiro, com distribuição de folders educativos à população.

Doença

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato.

Tipos de AVC

O AVC, ou Acidente Vascular Cerebral, pode ser classificado em dois principais tipos: AVC Isquêmico: nesse tipo de AVC, ocorre a obstrução de uma artéria no cérebro, o que interrompe o fluxo de sangue e, conseqüentemente, a oferta de oxigênio para as células cerebrais. O AVC isquêmico é o mais comum, representando cerca de 85% de todos os casos.

AVC Hemorrágico: ocorre quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe, desencadeando uma hemorragia. Essa hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na área entre o cérebro e as meninges.

“O número de casos tem aumentado em todo o mundo e a percentual significativo dos atendimentos é de pacientes abaixo dos 60 anos”, afirma um dos neurologistas do Heci, Waldemar Algemiro.

Tratamento

No Hospital Evangélico o tratamento com trombolítico é realizado nos casos de AVC Isquêmico, que chegam até 4,5 horas do início dos sintomas. Esse medicamento importante busca desobstruir a circulação de sangue do cérebro.

Fatores de Risco

O AVC pode acometer pessoas de qualquer idade. Mas é mais freqüente em idosos. E tem muita relação com os fatores de risco. Os fatores de risco para o AVC incluem hipertensão arterial, tabagismo, diabetes, obesidade e estilo de vida sedentário. É importante que as pessoas estejam cientes desses fatores de risco e adotem um estilo de vida saudável para reduzir suas chances de sofrer um AVC.

Sinais de alerta

Segundo ainda o neurologista, o AVC é uma doença grave e deve-se ficar atento aos sinais. “O acidente vascular cerebral é uma alteração súbita da circulação cerebral. É uma doença muito grave, a que mais mata no Brasil. Mas tem prevenção. Os sintomas mais frequentes são sorriso torto, perda de força em uma metade do corpo e música alterada. No Brasil, usamos a sigla SAMU (Sorriso torto, Abraço fraco, Música alterada e Urgência)´´.

Heci referência em tratamento de AVC

Atualmente, o Hospital Evangélico de Cachoeiro é a unidade hospitalar mais preparada para atender pacientes acometidos pelo AVC, sendo o hospital referência em AVC no Sistema Único de Saúde (SUS), na região Sul do Estado do Espírito Santo. O HECI oferece tratamento de fase aguda com trombólise venosa e possui uma unidade de AVC formada por equipe multidisciplinar.

Saiba mais!

Acesse o Instagram oficial do hospital para acompanhar a LIVE ao vivo, quinta-feira (26), às 19h. @hospitalevangelico