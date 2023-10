I Love Music e Micareca em Castelo prometem agitar a região

O aguardado fim de semana de 27 a 29 de outubro promete agitar Castelo como nunca antes! A cidade se prepara para receber um dos maiores eventos de música da região.

Durante a noite, os holofotes estarão no Castelão, onde o Festival I Love Music iluminará o céu com apresentações de mais de 9 atrações nacionais. Grandes nomes da música, como Wesley Safadão, Mari Fernandez, Felipe Amorim, Guilherme & Benuto, Matheus & Kauan, Kevin O Chris, Léo Chaves e Parangolé, irão incendiar o palco.

Mas as surpresas não param por aí! Durante a tarde, a Prefeitura de Castelo anunciou o retorno do Micareca, um carnaval fora de época que fazia parte da tradição da cidade há 20 anos. Este ano, a Micareca será um verdadeiro rock da tarde, semelhante ao que ocorre em Alegre. O evento contará com um Trio Elétrico, shows regionais, desfiles de blocos e muito mais, prometendo muita animação para todos os presentes.

Para os moradores e visitantes do sul do estado, esse fim de semana será uma verdadeira maratona de música e diversão, com 3 dias repletos de festa. Vale ressaltar que o I Love Music é um evento noturno, com ingressos disponíveis no site Le Billet e em pontos de venda autorizados, enquanto a Micareca é um evento público realizado durante o dia. Prepare-se para um fim de semana que vai ficar na memória!

Festival I Love Music

Data: 27 e 28 de outubro

Local: Castelão, em Castelo

Atrações: 27/10 (sexta-feira): Mari Fernandez, Kevin O Chris, Guilherme e Benuto, Leo Chaves e Parangolé | 28/10: Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Beat Samba, Marcio Pedrazzi, Felipe Amorim e Eduardo Camiletti.

Ingressos: R$90 (1° lote, meia entrada, pista); R$150 (1º lote, meia entrada, área vip) | R$160 (2º lote, meia entrada, passaporte pista) | R$230 (2º lote, meia entrada, passaporte área vip)

Vendas: https://lebillet.com.br/group/i-love-music?fbclid=PAAabPtPXi5hAlUL5DQka400CrzGejEjnA1XDWFaOEx4ymioyLZJgpqzeN4_8

Classificação: 18 anos