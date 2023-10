Inscrições abertas para cursos on-line de formação cultural

Estão abertas as inscrições para cursos de formação cultural gratuitos, na modalidade on-line, do Circuito Luz del Fuego de Artes Integradas e Formação Cultural.

Viabilizado com recursos da Lei Rubem Braga, o projeto faz parte de uma plataforma multilinguagem que visa homenagear a memória de Luz del Fuego, artista cachoeirense nacionalmente conhecida, que faleceu na década de 60, vítima de feminicídio.

As oportunidades oferecidas são destinadas ao público feminino, nos cursos de: Fotografia e Autorretrato; Produção Literária para Jovens Escritores – Produção de E-book e Escrita de Projetos e Produção Cultural para Editais

No site oficial do projeto, www.luzdelfuego.digital, o público pode realizar a inscrição, que é gratuita, e obter mais informações sobre a distribuição das vagas.

Luz del Fuego

Dora Vivacqua, mais conhecida pelo nome artístico de Luz del Fuego, foi uma dançarina, naturista, atriz, escritora e feminista brasileira nascida em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 21 de fevereiro de 1917.

Bacharel em Ciências e Letras, optou pela vida artística no decorrer da década de 40. Suas performances logo chamaram a atenção de todo o país, tornando-se uma das principais atrações dos populares teatros de revista.

Ao longo de sua carreira, atuou em filmes e peças de teatro, publicou livros e inspirou uma geração de artistas, tornando-se tema de uma canção composta pela cantora Rita Lee. Faleceu no ano de 1967, vítima de feminicídio.

