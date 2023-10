Instituto divulga vagas de estágio para a Grande Vitória; confira!

A semana termina com oportunidades de estágio para quem está cursando nível superior e técnico. O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) abriu 23 vagas para estágio nos municípios de Vitória e Serra, a partir desta quarta-feira (11).

São 22 vagas distribuídas para estudantes de nível superior das áreas de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Produção e Pedagogia. Para nível técnico, há uma oportunidade para Técnico em Segurança do Trabalho / Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

As bolsas variam entre R$ 700,00 e R$ 1.697,13 e podem ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale transporte e alimentação na empresa.

Para inscrições e mais detalhes sobre as oportunidades, o estudante deve acessar o site http://sne.iel.org.br/es e se atentar ao período de inscrição.

As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Quando este é atingido, ela é automaticamente suspensa.

As entrevistas acontecem on-line ou presencialmente. Neste último caso, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail [email protected].

