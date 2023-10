Itamaraty confirma morte de brasileiro no conflito em Israel

O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta terça-feira (10), o falecimento do brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Natural do Rio Grande do Sul, Ranani era um dos jovens que participavam de um festival de música eletrônica no distrito sul israelense e estava desaparecido desde os ataques.

“O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel”, diz nota do Itamaraty. “Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis”.

Estadao Conteudo