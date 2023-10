Itamaraty diz que carro de embaixada detido com cocaína foi furtado

Um carro da embaixada brasileira em Sófia, na Bulgária, foi detido no posto de fronteira de Kapakule, na Turquia, carregando mais de 50 quilos de cocaína, relatou o jornal búlgaro 24 Chasa. O Itamaraty confirmou o ocorrido, afirmando que o veículo oficial foi furtado por um funcionário local.

De acordo com a imprensa búlgara, o carro com placa diplomática chegou a Kapakule vindo da passagem de fronteira búlgara. Os funcionários da alfândega submeteram o carro à inspeção e encontraram cerca de 55 quilos em cocaína, que estava distribuída em 52 pacotes escondidos em diversos locais. O motorista e um passageiro, cujos nomes não foram divulgados, foram detidos por um tribunal em Edirne sob acusação de tráfico de drogas.

Ao Estadão, o Itamaraty confirmou o incidente envolvendo veículo da Embaixada do Brasil em Sófia. “O carro foi furtado das dependências da Embaixada por um dos seus funcionários contratados locais, sem a participação de qualquer integrante do Serviço Exterior Brasileiro”, disse o Itamaraty. De acordo com o ministério, o funcionário, de nacionalidade búlgara, foi demitido por justa causa.

Segundo a Embaixada do Brasil em Sófia, o carro foi furtado no dia 20 de outubro por uma pessoa que atuava como motorista na sede diplomática. A Embaixada afirmou que notificou as autoridades búlgaras competentes, registrou a ocorrência policial, e colocou-se à disposição para colaborar e prestar todas as informações que se fizerem necessárias.

Estadao Conteudo