Itapemirim: 11 escolas rurais terão atividades suspensas em 2024

O Tribunal de Contas do Espírito Santo – TCES, por meio de audiência mediada pelo conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, estabeleceu que o município de Itapemirim deverá redistribuir os alunos das escolas rurais de Caxeta, Piabanha do Norte, Pedra Branca, Brejo Grande do Sul, Afonsos, Portal de Paineiras, Barbados, Irmãos Kennedy, Retiro, Fazenda Velha e Santa Helena, no ano letivo de 2024, redistribuindo as matrículas em outras unidades da rede municipal.

“Percebeu-se uma infraestrutura precarizada, falta de atendimento estabelecidos para o funcionamento de uma escola. A gente tinha uma sala de aula que tinha alunos, freezer, geladeira, material pedagógico tudo em um mesmo espaço. Então, a gente percebe que a criança está faltando o básico para receber educação de qualidade. Hoje nós temos o quantitativo de 46 escolas e, a partir do ano de 2024, a gente passa a atender com 36”, explicou o secretário de Educação de Itapemirim, Rafael Perim.

Além do TCES, participaram da audiência referente ao Termo de Ajustamento de Gestão – TAG representantes do Ministério Público de Contas – MPEC, na pessoa do senhor procurador Heron Carlos Gomes De Oliveira; o Governo do Estado do Espírito Santo representado pela Subsecretária de Estado de Articulação Institucional, Darcila Aparecida Da Silva Castro, e o Subgerente de Planejamento da Secretaria de Estado da Educação, Álvaro Manoel Bessa; o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, e o Secretário Municipal de Educação, Rafael Perin Dos Santos, acompanhado de sua equipe técnica.

Na tarde da última terça-feira (10), o secretário de Educação de Itapemirim deu ciência do fato ao conselho municipal de Educação.

“Asseguramos aos pais que todos alunos terão acesso à escola e transporte escolar caso seja necessário”, afirmou Rafael Perim, enfatizando que a prioridade do momento será ofertar a melhor qualidade de ensino para os estudantes do município, obedecendo às determinações legais.