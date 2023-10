João Gomes, Mateus Matos e Murilo, Oktoberfest e muito mais; confira!

Que o fim de semana chegou isso todo mundo sabe, não é mesmo? E para deixar mais leve e atrativo, preparamos uma agenda repleta de atrações para você escolher onde será a sexta (20), o sábado (21) e o domingo (22).

Na agenda, você vai poder encontrar a programação de Mateus Matos e Murilo, que se apresenta no Gordinho, em Cachoeiro de Itapemirim, a Festa Agropecuária de Iconha, com show nacional de João Gomes, o Rei do Piseiro e muito mais.

Confira a programação completa!

Sexta-feira (20)

Gordinho – Cachoeiro de Itapemirim

Atrações por conta do DJ JV de Vila Velha, DJ Vini, DJ Arthur de AFC, DJ 2L de Vila Velha e Wendel WB

Os ingressos estão disponíveis no Lebillet.com.br

Festa Agropecuária de Iconha

20h – Rodeio

22h – Os Gargantas de Ouro

0h – Musical prateados

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Show ao vivo com Hugo Porto e Gabriel – a partir das 20h30

Bailão do Mazinho – Cachoeiro

‘Sexta Mix’ com Fabrício do Forró e Garotos da Pegada – a partir das 22h

Mais informações pelo telefone: (28) 99973-0305

Oktoberfest – Domingos Martins

0h – Rickson Maioli

22h – Amaro Lima

Sábado (21)

Gordinho – Cachoeiro de Itapemirim

Atrações com DJ Bero Costa, Mateus Matos e Murilo e Grupo N’atividade

Os ingressos estão disponíveis no Lebillet.com.br

Festa Agropecuária de Iconha

20h – Rodeio

22h – Os Colibris de Ouro

0h – João Gomes

2h – Tchê Tchê Tchê

Verdinho Bar Universitário – Cachoeiro

‘Halloween do Verdin’ com João Felipe & Rafael, Simplicidade do Samba e DJ Tedson Sabino – a partir das 22h

Entrada liberada até 0h (Somente pra quem for fantasiado)

Linus e Casa da Prata Restaurante – Guaçuí

‘Baile de Primavera’ com a banda Aço Doce – a partir das 22h

Valor do ingresso: R$ 75,00

Compre via Pix: (28) 999090024

Dúvidas e demais informações pelo número: (28) 99907-2589 – Giovana

Oktoberfest – Domingos Martins

Atração com o Grupo de Tradições Pommerland

Domingo (22)

Festa Agropecuária de Iconha

12h – Vandinei Cardoso

13h – Ney da Viola e Eraldo

15h – Ni e Guinho

18h – Rodeio

19h – Tarles e Melina

Bar do Tonho Bola de Pau – Cachoeiro

‘Roda de Samba’ com Koisa Nossa – a partir das 13h30

Transmissão do jogo Flamengo x Vasco – às 16h

Confira a programação do cinema

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 01

Besouro Azul 2D

Todos os dias – 16h00 (Dublado)

Nosso Sonho 2D

Todos os dias – 18h15 (Nacional)

O Protetor: Capitulo Final 2D

Todos os dias – 20h45 (Dublado)

Sala 02

Trolls 3 – Juntos Novamente 3D

Todos os dias – 17h30 (Dublado)

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 19h30 (Dublado)

Sala 03

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Todos os dias – 16h30 (Dublado)

Meu nome é Gal 2D

Todos os dias – 18h30 (Nacional)

O Exorcista – O Devoto 2D

Todos os dias – 20h30 (Dublado)

Sala 04

Uma Fada Veio Me Visitar 2D

Todos os dias – 16h45 (Nacional)

A Freira 02 – 2D

Todos os dias – 18h45 (Dublado)

Mercenários 2D

Todos os dias – 21h00 (Dublado)

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Besouro Azul 2D

Todos os dias 16h00 (Dublado)

Nosso Sonho 2D

Todos os dias – 18h30 (Nacional)

Jogos Mortais X – 2D

Todos os dias – 20h50 (Dublado)

Sala 02

Trolls 3 – Juntos Novamente 3D

Todos os dias 16h45 (Dublado)

Som da Liberdade 2D

Todos os dias – 18h45 (Dublado)

O Exorcista – O Devoto 2D

Todos os dias – 21h15 (Dublado)

Sala 03

Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso 2D

Todos os dias – 15h45 (Dublado)

O Protetor: Capítulo Final 2D

Todos os dias – 17h45 (Dublado)

Oppenheimer 2D (ATENDENDO PEDIDOS TROUXEMOS NOVAMENTE)

Todos os dias – 20h00 (Dublado)