Jovem filma manobras perigosas para redes sociais e acaba preso em Alegre

Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (18), realizando manobras perigosas em uma moto no interior de Alegre. O rapaz e um amigo, que conseguiu fugir, estavam filmando a ação para postar em suas redes sociais. (Confira o vídeo no final da matéria)

Segundo informações da PM, os militares da Força Tática do 3º Batalhão realizavam patrulhamento pela rodovia Governador Eurico Resende, na zona rural de Alegre, quando flagraram a atitude imprudente.

Os militares relataram que os condutores de duas motocicletas estavam empinando a moto, conduzindo na contramão de direção, arrastando pneus, andando em ziguezague invadindo a contramão e realizando frenagem brusca, gerando assim risco às outras pessoas.

Diante do flagrante de crime de trânsito, foi dado voz de parada aos condutores, porém empreenderam fuga. Um dos suspeitos, de 20 anos, que pilotava uma moto vermelha, foi alcançado e abordado. O condutor estava com a CNH vencida.

Diante dos fatos, a motocicleta foi guinchada para o pátio credenciado do Detran, sendo tomado todas as medidas administrativas e o motociclista conduzido à 6ª delegacia Regional de Alegre.

Ainda segundo a PM, o rapaz informou que estava no local realizando manobras e equilibrando-se em uma das rodas para gerar vídeos e postar nas redes sociais e que o seu celular estava apoiado na guia da via filmando todas manobras.

