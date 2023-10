Kauan, dupla de Matheus, passa por cirugia de emergência

O cantor Kauan, que faz dupla com Matheus, revelou nesta quarta-feira (25), que precisou fazer uma cirurgia às pressas essa semana. No Instagram, o sertanejo revelou que teve pedras na vesícula.

Kauan contou que sentiu fortes dores após um show e precisou ficar internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas, na mesma quarta-feira, já recebeu alta e voltou para casa. Nos stories, ele disse:

“Agora estou sem vesícula, mas também sem dores, porque estava sofrendo bastante. Graças a Deus, deu tudo certo a cirurgia. Estou de recuperação ainda, tomando bastante remédio por causa das dores, mas retirei a vesícula”, explicou.

“Tinha bastante pedra, estava bem inflamado, então foi meio complicado, mas deu tudo certo (…) Agora é só recuperar e ficar de repouso para voltar o mais rápido ao trabalho, temos um DVD para gravar no dia 11 e até lá vou estar 100%”, garantiu Kauan.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.