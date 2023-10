Laboratórios da Ufes trabalham para aprimorar manejo de lavouras

O Fórum de Inovação e Tecnologia no Agronegócio – Inova Capixaba – Agricultura in Foco, realizado em Alegre, apresentou muitas novidades tecnológicas para o setor, inclusive, para o manejo de lavouras, entre outras atividades. E isso se deve muito devido à presença das chamadas academias, como a Ufes, Ifes, Fafia, entre outros. O evento acontece no Parque de Exposições Geraldo Santos, em Alegre, região do Caparaó Capixaba, e segue até o final da tarde desta sexta (6).

No caso da Ufes – mais precisamente o CCAE e CCENS do Campus Alegre, por exemplo, são muitos os departamentos e laboratórios que apresentaram inovações que podem trazer soluções para problemas enfrentados pelo homem do campo. O Laboratório de Mecanização e Agricultura de Precisão e Digital (Labmap), que conta com a participação de estudantes de Agronomia, na sua maioria, além do curso de Física, trabalha com agricultura e silvicultura de precisão.

O estande do Labmap no Inova Capixaba apresentando a tecnologia e inovações utilizadas (Foto Marcos Freire).

O trabalho consiste em buscar identificar a variabilidade espacial e temporal dos fenômenos naturais, como o estresse da planta, ataque de pragas, deficiência nutricional, doenças e até pela genética da cultivar (planta cultivada). E tudo isso é feito por meio de sensores acoplados a veículos aéreos não tripulados (Vant), que são os chamados drones.

Manejo de lavouras aprimorado = mais lucro

Esses sensores captam a reflectância das plantas que mostram como estão as condições numa cultivar. O que é possível medir, observando como as plantas reagem à radiação eletromagnética emitida pelo Sol, quando realizam a fotossíntese. Assim, é possível fazer uma análise do que uma cultura agrícola precisa com precisão.

O objetivo disso é aprimorar o manejo da lavoura, identificando as áreas que são mais produtivas. Enquanto aquelas menos produtivas, o LABMAP busca entender se o investimento deve ser feito, para aumentar sua produção ou se já atingiu seu máximo. O que ajuda o produtor a ter menos desperdício de recursos e, consequentemente, mais lucro.

Redução de danos e perdas

Ao mesmo tempo, o Laboratório de Epidemiologia e Manejo de Doenças de Plantas (Lemp) desenvolve pesquisas em epidemiologia e manejo de doenças de plantas agrícolas e florestais. E presta serviços à comunidade, por meio da Clínica Fitopatológica (Clinfito).

O objetivo é desenvolver alternativas para um manejo racional das plantas que também tragam aumento de lucro para o produtor. Além de reduzir danos e perdas de maneira sustentável, colaborando para a preservação do meio ambiente.

O Lemp desenvolve pesquisas em epidemiologia e manejo de doenças de plantas, patologia florestal, sistema de prevenção e alerta, quanto a mudanças climáticas, estresses abióticos e resistência de plantas a doenças, entre outros.