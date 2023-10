Lexa se pronuncia sobre repercussão de sua separação com MC Guimê

Lexa falou pela primeira vez sobre sua relação com MC Guimê após o anúncio da separação, que aconteceu em setembro. A cantora revelou nesta terça-feira, 3, que não está abalada com o terceiro término de seu casamento com o cantor.

Em entrevista ao programa A Tarde É Sua, da Rede TV, a artista explicou que está focada no trabalho e decidiu deixar o passado para trás. Lexa ainda comentou sobre a repercussão da separação.

“Estou solteira, que loucura, e feliz. Feliz. Acho que o mais importante é: estou feliz. A gente tem que estar preparado para todas as coisas na vida, inclusive para essas fases que vem e acontecem. Então é uma nova fase da minha vida, que estou encarando de forma muito positiva”, disse.

“Como somos duas pessoas da mídia, obviamente que reverbera mais. Mas eu não estou mais focada em falar sobre vida pessoal, estou focava em falar sobre trabalho, coisa boa. Já foi, foi uma fase da minha vida que eu vivi, foi intenso. Acho que agora é hora de novos ares, bola para a frente”, concluiu.

