Live com Larissa Manoela e Maísa vende R$ 40 mi em brilho labial em apenas 20 minutos

Na última quinta-feira, 5, uma live nas redes sociais com as atrizes Larissa Manoela e Maisa resultou em um faturamento de R$ 40 milhões para a empresa Cimed em apenas 20 minutos. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estadão.

A ação promocional foi para a nova linha do hidratante labial Carmed, produzido pela Cimed, disponível nos sabores tutti-frutti e beijinho.

O produto já havia sido relançado em maio de 2023 em colaboração com a fabricante de doces Fini e ganhou destaque nas redes sociais. A linha apresentada por Larissa e Maisa é denominada BFF, que significa “best friends forever” em inglês.

No Instagram, Larissa Manoela confirmou sua posição como embaixadora da marca, compartilhando uma foto com o produto. Em resposta, Maisa comentou: “Amo muitooo”.

Estadao Conteudo

