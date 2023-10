Mc Guimê cobre tatuagem que tinha com o rosto da ex-mulher, Lexa

Mc Guimê cobriu a tatuagem que tinha com o rosto da Lexa. O cantor publicou nesta terça-feira (17) no Instagram uma foto e vídeo do resultado do procedimento que escondeu a face da ex-mulher que ele carregava na perna.

A tatuagem tinha sido feita em fevereiro de 2022, de surpresa para a parceira. Em uma publicação nas redes sociais na época, Guimê disse: “hoje eternizei na pele uma pessoa que já está eternizada em minha alma e no meu coração desde que a conheci. Essa tattoo é um símbolo de amor e gratidão”.

Em setembro passado o casal se separou após um 2023 conturbado. Em março, ele foi expulso do BBB 23 após acusações de assediar sexualmente a modelo mexicana Dania Mendez. Lexa condenou o comportamento do marido e rompeu com ele. Após a saída da casa Guimê fez um pedido de desculpas público e coletivo. O casal reatou em junho.

Após outras polêmicas, os dois fizeram anúncio conjunto do término definitivo em 21 de setembro, depois de oito anos juntos, tendo se casado em 2018.

Do relacionamento, um registro que permanecia literalmente cravado na pele era a tatuagem de Guimê, que mostrava Lexa sorrindo. A cantora chegou a ser comparada à personagem Arlequina – de Margot Robbie no cinema -, por usuários das redes sociais.

Agora, boa parte do rosto na panturrilha do Mc foi coberta por um lenço estampado, foram incluídos grafismos como os de maquiagem de carnavalesca e a coroa que Lexa usava foi substituída por um boné.

No post no Instagram em que mostrou o novo desenho, Guimê não se estendeu nos comentários. Apenas elogiou o tatuador, dizendo que a arte era incrível e marcando o perfil do artista. E incluiu somente uma hashtag: “#BoraPraProxima”.

Recentemente, Sandy e Lucas Lima também haviam feito tatuagem de casal pouco antes de se separarem. O desenho escolhido, porém, foi mais discreto. Cada um gravou a metade de uma árvore no braço. Lado a lado, a imagem se completa.

Estadao Conteudo