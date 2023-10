Mega-Sena acumula e três apostas de Cachoeiro acertam a quadra

O resultado da Mega-Sena 2640 com prêmio de R$ 27.517.283,70 milhões foi divulgado nesta terça-feira (3), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 33 milhões no próximo sorteio que será realizado na quinta-feira (5).

Os números sorteados foram: 04 – 08 – 10 – 27 – 28 – 32

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 109 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 21.983,71. Já Os 6.453 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 530,47 cada.

No Espírito Santo, mais de cem apostadores acertaram a quadra e três dessas apostas foram feitas em Cachoeiro de Itapemirim.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (5). A aposta simples custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h do dia do sorteio.