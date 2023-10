Mega Sena: duas apostas ganhadoras com 5 acertos são registradas no ES

Chegou perto! Dois apostadores do Espírito Santo acertaram cinco números da Mega Sena e vão faturar R$37.626,65 cada. De acordo com a Caixa Econômica Federal, os ganhadores do concurso 2644, sorteado neste sábado (14), fizeram as apostas nas cidades de Cariacica e Serra.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio principal acumulou. No próximo sorteio, a estimativa de prêmio é de R$ 34.000.000,00.

Confira detalhes das apostas abaixo:

CARIACICA/ES CASA LOTERICA CANTO DA SORTE 6 Não Simples 1 R$37.626,65 SERRA/ES LOTERIA LARANJEIRAS 6 Sim Simples 1 R$37.626,65