Melhorias de mobilidade chegam a mais vias de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro segue avançando com melhorias de mobilidade em diversas regiões do município. Recentemente, a gestão municipal concluiu o recapeamento asfáltico na avenida Ruy Pinto Bandeira, situada no bairro de mesmo nome.

Também na sede do município, estão em fase final as obras de mobilidade no bairro Maria Ortiz, que também recebeu recapeamento asfáltico, em quatro ruas: Ney Pimenta Coelho, João Mucelini, José Almeida da Costa e João Cipriano. Agora, as vias recebem novo passeio público.

Paralelamente, a gestão municipal também realiza a pavimentação com concreto em diversas regiões da sede e do interior. No bairro Bom Pastor, a rua Adônis Costa é a mais recente a receber o serviço. Agora, as ruas Sebastião Moreira da Silva e Everaldo Guimarães são preparadas para também serem contempladas.

O mesmo acontece na região do bairro Village da Luz, com a concretagem das ruas Gilberto Machado e Átila Vivácqua, e a realização dos serviços preliminares na rua Manoel Silva Mota. Já no bairro Aeroporto, as ruas João Batista Calegario e André Laquini seguem recebendo pavimentação.

No interior de Cachoeiro, a gestão municipal atua na execução da rede de drenagem da estrada de São Vicente, que liga as localidades de Boa Vista e Alto São Vicente.

O serviço antecede a pavimentação da via, que vai abranger trecho de 6 km e será feita com blocos de concreto, uma opção mais sustentável e ambientalmente adequada. A obra visa melhorar as condições de acesso ao circuito de turismo rural da Pedra da Penha (principal atrativo da região), além de garantir mais mobilidade para os moradores e produtores rurais.

“Estamos comprometidos em aprimorar a infraestrutura de nossa cidade, garantindo melhores condições de mobilidade aos cidadãos”, destaca o prefeito Victor Coelho.