Membros do Conselho Tutelar de Alegre são eleitos; Confira

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMCRIAA) de Alegre realizou as eleições dos membros do Conselho Tutelar para atuarem entre 2024 e 2027.

Cinco candidatos foram eleitos como membros titulares do Conselho Tutelar Municipal: Marcio Varanda, com 368 votos; Rosângela Gaúcho, com 314; Douglas Bittencourt, com 307; Ronaldo Gordo, com 244 e Graciela, com 189 votos. Eles tomam posse no dia 10 de janeiro.

Participam da disputa das cinco vagas, 13 candidatos, que dentre ouros requisitos precisaram atestar atuação de no mínimo 02 (dois) anos na área de atendimento, promoção e defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Puderam votar todos os cidadãos maiores de 16 anos, com domicílio eleitoral no município de Alegre.

Em Alegre, as eleições foram realizadas em seis locais, nos distritos de Celina, Rive, Araraí, Anutiba, Café e na sede do município, na Escola Ruth Alice.

LEIA TAMBÉM: Nirrô Emerick se filia ao PP e reeleição fica ainda mais próxima

Urnas eletrônicas

Em todos os municípios do Brasil, o último domingo (1º) foi o dia escolher os conselheiros tutelares.

Dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com boletim parcial das eleições dos conselheiros tutelares municipais de 2023 indicaram uma tendência geral de aumento no número de votos nas urnas eletrônicas.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).