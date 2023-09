Nirrô Emerick se filia ao PP e reeleição fica ainda mais próxima

Os deputados federais Evair de Melo e Josias da Vitória, que preside a sigla no Espírito Santo, estiveram em Alegre para a assinatura da filiação do prefeito Nirrô Emerick ao Partido Progressitas.

Ele vinha sendo disputado por algumas das principais legendas do País e estava no Solidariedade, desde 2016. Durante o evento, ficou ainda mais evidente qual era o valor de seu “passe político”: Nirrô está em alta entre os prefeitos, transita muito bem em todas as esferas do poder capixaba, consegue atrair recursos e ainda conta com uma relação estreita com o Palácio Anchieta.

No discurso de abertura, Evair de Melo reconheceu o bom trabalho feito pelo novo Progressista. Ele destacou que o partido está recebendo o prefeito como um reforço e com enorme satisfação, pelo que ele representa politicamente.

LEIA TAMBÉM: Com apoios de peso e aval de Casagrande, prefeito de Alegre é novo reforço do PP

Evair de Melo disse que a unidade do partido contribuirá para a cidade. Ele também anunciou as obras de cobertura do Parque de Exposições da cidade, que será realizada com verba de emenda parlamentar.

“O partido é forte, estruturado e está totalmente à disposição. Nirrô passa a contar com o apoio e suporte do partido para tornar a cidade de Alegre uma referência em segmentos como a saúde, por exemplo, assim como já é na área da Educação e no Agronegócio”, projetou o parlamentar.

“PP quer políticos de qualidade, não quantidade”

Foto: Caique Maron.

Já o presidente capixaba do partido, Josias da Vitória, ressaltou a importância da participação popular na Política Partidária. Disse que um partido forte, como o PP, que preside a Câmara Federal, com Arthur Lira e tem nomes no Estado como Theodorico Ferraço, Marcus Vicente, Raquel Lessa e o próprio Evair de Melo, precisa de políticos atuantes e comprometidos, justamente como Nirrô tem sido avaliado.

“Tivemos uma votação recorde para a Câmara no Espírito Santo. Somos um partido consolidado. Não queremos quantidade. Não visamos ter mais membros no partido, só porque tenham mandato. O Nirrô é uma das maiores lideranças da região, um entusiasta da política. Ele é um ponto de referência. Um dos melhores exemplos de gestão do Espírito Santo. Seremos um suporte, uma base para o trabalho dele, mas sem dúvida, quem ganha é o partido”, garantiu o presidente do PP, no Estado,.

Foto: Caique Maron.

Nirrô fez um discurso que começou em clima de desabafo, no qual relembrou das dificuldades políticas pela quais a cidade atravessou.

“A chuva sempre foi um problema sério em alguns distritos, mas é preciso dizer que Alegre já chegou a ficar cinco meses com salários dos servidores atrasado e até sem coleta de lixo. Resultado da prática espúria da corrupção. Alegre hoje é uma cidade organizada. Alegre não atrasa com fornecedores e, mesmo com queda de arrecadação, desde que assumimos em 2021, conseguimos nos reequilibrar e realizar obras importantes e temos pelos menos mais 13 obras já aprovadas”, discursou.

Reeleição

Após pedir desculpas pelo desabafo, ele comemorou o retorno do Festival de Música de Alegre, agradeceu aos apoiadores e fez uma retrospectiva de sua carreira política, que traz no currículo duas “quase eleições” para vereador, em 96 e 2000 e inclui a maior votação para vereador da história do município, cargo que ele exerceu por duas vezes.

Foto: Caique Maron.

Nirrô Emerick mencionou também a importância do trabalho como vice de Paulo Lemos, entre 2012 e 2016, onde pôde entender melhor os mecanismos da Administração Pública. O prefeito falou sobre as duas últimas eleições, quando ficou em segundo, em 2016 e sobre a de 2020.

Por fim, reforçando sua candidatura à reeleição, o prefeito disse que vai tentar reverter, por meio da assessoria jurídica do novo partido, junto à Câmara, a queda de arrecadação municipal, baseada no resultado do último Censo do IBGE, que registrou queda populacional, em relação ao Censo de 2010 de 30.768, para 29.177.

LEIA TAMBÉM: Cidade do Sul do ES perderá duas vagas de vereador

“Esse censo do IBGE não leva em consideração o fato de que 5.200 pessoas que residem em Alegre são estudantes universitários, que moram aqui por 10 meses do ano e retornam pare suas cidades. Vamos sugerir que se estabeleça uma regra diferente para que as cidades que, comprovadamente tenham mais de 10% da população composta por universitários, como é o nosso caso, não percam mais recursos”, assegurou Nirrô Emerick.