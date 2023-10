Messi é convocado para as Eliminatórias mesmo com dores musculares

As dores musculares que deixaram Messi de fora de cinco das últimas seis partidas do Inter Miami não o impediram de ser convocado para defender a Argentina nos dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Paraguai e Peru, na data Fifa deste mês, que começa na próxima segunda. Lionel Scaloni, treinador da atual campeão do mundo, fez a convocação nesta quinta-feira (05) e incluiu o nome de seu principal astro.

As dores de Messi começaram enquanto ele servia a Argentina na primeira Data Fifa do ano, mês passado. Ele foi a campo no jogo da primeira rodada das Eliminatórias e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Equador, mas não pôde jogar durante a vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia. Ao voltar aos Estados Unidos após a pausa, participou de apenas um jogo, contra o Toronto, ocasião na qual teve de ser substituído as 37 minutos do primeiro tempo e viu do banco a goleada por 4 a 0 de seus companheiros. Nesta quarta, novamente sem o argentino, o Inter Miami perdeu por 4 a 1 para o Chicago Fire.

Ao se apresentar a Scaloni, Messi terá novamente a companhia de dois jogadores que atuam no futebol brasileiro: o meia Bruno Zapelli e o lateral-esquerdo Lucas Esquivel, ambos do Athletico-PR. Já Ángel Di Maria, outros dos principiais astro do esquadrão campeão do mundo, não estará presente nos dois compromissos, pois se lesionou enquanto defendia o Benfica na última terça-feira, durante a derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Também lesionados, o zagueiro Lisandro Martínez, do Manchester United, e o atacante Ángel Correa, do Atlético de Madrid, também serão baixas para os jogos das Eliminatórias. A Argentina recebe o Paraguai no Monumental de Núñez, às 20 horas do dia 12 de outubro, próxima quinta-feira. Depois disso, viaja para Lima, onde duela com a seleção peruana.

Veja a lista de convocados da Argentina:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta) e Walter Benítez (PSV);

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Benfica), Marco Pellegrino (Milan), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Lucas Esquivel (Athletico-PR);

Meio-campistas: Leandro Paredes (Roma), Guido Rodríguez (Real Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Carlos Alcaraz (Southampton), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlanta United) e Bruno Zapelli (Athletico-PR);

Atacantes: Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Facundo Farías (Inter Miami), Lucas Beltrán (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) e Lucas Ocampos (Sevilla).

Estadao Conteudo