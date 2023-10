Mestre artesã de Anchieta conquista prêmio em concurso

O artesanato de Anchieta conquistou mais um prêmio. Desta vez a mestre artesã Cristina Maria Ribeiro Lauteman faturou o terceiro lugar no Prêmio Artesanato Capixaba 2023. Ela confeccionou uma bandeira italiana utilizando escamas de peixes, seguindo os critérios do tema do concurso: 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo.

O Prêmio Artesanato Capixaba 2023, promovido pela Rede Tribuna, surgiu para reconhecer e enaltecer artesãos que representam a cultura e diversidade da arte no Espírito Santo. Foram vencedores três artesãos em cada uma das tipologias: vida, floresta e terra. Os nove vencedores receberam prêmio em dinheiro e um troféu confeccionado pela artista Maria das Graças Sabadini.

“O prêmio vem mais uma vez provar o quanto é bom trabalhar com amor e seriedade. Ganhar mais este prêmio vem abrilhantar o artesanato de Anchieta e mostrar a todos aqueles que trabalham com artesanato podem sim galgar prêmios e lugares cada vez mais alto. Estou muito feliz estar entre os nove melhores trabalhos do Estado“, disse Ribeiro.

Cristina é muito conhecida e premiada com suas obras utilizando escamas e conchas coletadas nas praias do Sul do Estado. As flores que ela produz são comercializadas para grandes empresas e exportadas para diversos países.