Mulher é morta com vários tiros na frente do filho de 12 anos no ES

Uma mulher foi morta com vários tiros no último sábado (07), no bairro de Fátima, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu dentro de um carro e o filho da vítima, um menino de 12 anos, presenciou tudo.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada e esteve no local, onde encontrou um motorista que levou a vítima e o filho até a região onde tudo aconteceu.

Conforme o relato do motorista, ele levou a mulher e o filho até a casa de uma amiga para buscar algumas roupas. No entanto, ao parar o veículo para que o filho da mulher descesse e fosse buscar as roupas, outro carro teria parado ao seu lado e indivíduos a bordo dele teriam efetuado diversos disparos contra a mulher.

A vítima teve o óbito confirmado no local. Ninguém soube informar sobre a motivação do crime e não houve detidos.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A PC ressaltou ainda que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.