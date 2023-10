Museu de Ciência e Tecnologia: alunos do Ifes de Cachoeiro restauram equipamentos

O Ifes Campus Cachoeiro restaurou e aplicou melhorias aos equipamentos e experimentos do Museu de Ciência e Tecnologia de Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de devolver a cultura e educação proporcionada pelo museu para a comunidade. Agora, com a entrega dos experimentos em funcionamento, a Prefeitura Municipal realizará a reinauguração do Museu de Ciência e Tecnologia de Cachoeiro de Itapemirim na próxima terça-feira, dia 10 de outubro, data em que o espaço completa 10 anos. O evento será às 10h, na Rua Moreira, 317, bairro Cel. Borges, em Cachoeiro.

A ação faz parte do projeto “Reforma do Museu de Ciência e Tecnologia de Cachoeiro de Itapemirim-ES”, aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo (Fapes), com apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Em janeiro de 2020, devido às fortes chuvas que aconteceram no município, os equipamentos do Museu de Ciência e Tecnologia foram danificados pela enchente, comprometendo o seu funcionamento.

No decorrer do projeto, coordenado pela professora Karla Tozetti, foram restaurados 20 equipamentos, com a participação dos docentes Marcelo Chagas, Hilton Caliman e Weverthon Lobo e dos estudantes de Engenharia Mecânica Lucas Grifo e Luís Filipe Vargas. Para as etapas de fabricação e manutenção, foram utilizados os laboratórios do Campus Cachoeiro, como o Laboratório de Projetos, o Laboratório Maker, o Laboratório de Fabricação e Manutenção. Ao todo, foram investidos quase R$ 50 mil em pesquisas e ações de extensão tecnológica relacionadas às atividades do projeto.

“Considerando a quantidade de experimentos, foi um grande desafio que não seria possível de realizar se não fosse a dedicação dos alunos bolsistas: Lucas Grifo e Luís Filipe Vargas; o fomento da Fapes, que permitiu a aquisição dos materiais necessários para a reforma dos experimentos; e o apoio da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, representada pela Coordenadoria Especial de Cidades Inteligentes, Anne Katery Gomes Silva; e o apoio do Ifes”, destaca a coordenadora do projeto, a professora Karla Tozetti.

“Com essa iniciativa buscamos mostrar que a ciência pode ser divertida, além de beneficiar os estudantes compartilhando conhecimento e promovendo uma bela atração em nossa região”, ressalta o coordenador de Extensão do Ifes Campus Cachoeiro, professor Weverthon Lobo.

O projeto continua em andamento prestando suporte e manutenção aos equipamentos entregues até dezembro deste ano.

Museu de Ciência e Tecnologia de Cachoeiro

O museu, que fica na rua Moreira, no bairro Coronel Borges (ao lado do Supermercado Sempre Tem), é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec). O espaço recebe, principalmente, estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares de Cachoeiro e municípios vizinhos. Entre os anos de 2017 e 2019, o local recebeu 2.731 visitas.

As visitas ao Museu de Ciência e Tecnologia de Cachoeiro podem ser agendadas pelo telefone: (28) 3155-5737 – de segunda a sexta, das 9h às 18h – ou pelo e-mail [email protected].