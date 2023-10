Mutirão de serviços de saúde realizou mais de 500 atendimentos em Itaoca

No último fim de semana, a Prefeitura de Cachoeiro realizou mais uma ação do projeto “Saúde mais perto de você”, desta vez no distrito de Itaoca, com a oferta de diversos serviços para a população local.

Ao todo, foram realizadas mais de 160 consultas médicas em diversas especialidades, além de exames, testes rápidos, orientações em saúde, dentre outros, totalizando mais de 500 atendimentos nos dois dias da ação.

Para receber a população da região, a gestão municipal mobilizou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito, onde também foram realizados atendimentos em saúde bucal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o próximo local a receber o projeto será o distrito de soturno, nos dias 20 e 21 deste mês.

Para o prefeito de Cachoeiro, a cada ação, o projeto “Saúde Mais Perto de Você” se fortalece como importante ferramenta para aproximar o cidadão dos serviços disponibilizados pela gestão municipal.

“Essa é uma importante iniciativa para facilitar o acesso aos serviços de saúde aos cidadãos, em ações próximas às suas casas. Estamos empenhados em melhorar a qualidade de vida de nossa comunidade, tornando a saúde mais acessível a todos”, destaca.