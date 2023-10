Neymar lamenta grave lesão e se ampara em apoio da família e de amigos

Neymar usou suas redes sociais para lamentar mais uma grave lesão na carreira. O atacante rompeu os ligamentos cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo ainda no primeiro tempo diante do Uruguai e passará por cirurgia, ficando afastado por pelo menos seis meses. O camisa 10 da seleção brasileira afirmou que é forte para superar mais esta adversidade, mas vai se amparar no apoio da família e dos fãs.

Após passar por exames médicos na tarde desta quarta-feira (18), já em São Paulo, o atacante recebeu a notícia que temia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que a lesão é grave e que o jogador terá de passar por processo cirúrgico em breve.

“É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos)”, escreveu o jogador, usando uma foto vestindo a camisa da seleção brasileira e olhando para os céus parta ilustrar seu post.

“Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado”, lamentou, lembrando que estava tratando uma lesão muscular na coxa não faz muito tempo. Por causa do problema, adiou bastante sua estreia no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

“Fé eu tenho, até demais. Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas. Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho”, completou o texto. Muitos torcedores e admiradores iniciaram uma onde de mensagens positivas ao craque, que recebeu apoio do seu atual clube, da Fifa e da CBF, entre outros.

Estadao Conteudo