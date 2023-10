Nobel de Literatura 2023 vai para o norueguês Jon Fosse

O norueguês Jon Fosse (1959) venceu o Prêmio Nobel de Literatura 2023 por “por suas peças inovadoras e por dar voz ao indizível”, segundo a Academia Sueca, que fez o anúncio na manhã desta quinta-feira (5), pelo horário de Brasília. O valor do prêmio é de cerca de R$ 5 milhões (11 mil coroas suecas).

Entre os cotados este ano estavam Lyudmila Ulitskaya, Salman Rushdie, Can Xue, Mircea Cartarescu, Peter Nadas, Laszlo Krasznahorkai, Ismail Kadare, Ngugi wa Thiong’o e Margaret Atwood.

Em 2022, a Academia Sueca premiou a francesa Annie Ernaux pela “coragem e agudeza clínica com que ela descobre as raízes, os distanciamentos e restrições coletivas da memória pessoal”.

Nascida em 1940, ela é autora de obras como Os Anos e O Acontecimento – e foi apenas a 17ª mulher a ganhar o Nobel de Literatura, criado em 1901 e concedido a 119 homens desde então.

Conheça os mais recentes vencedores do Prêmio Nobel de Literatura:

– Annie Ernaux (2022)

– Abulrazak Gurnah (2021)

– Louise Glück (2020)

– Peter Handke (2019)

– Olga Tokarczuk (2018)

– Kazuo Ishiguro (2017)

– Bob Dylan (2016)

– Svetlana Aleksiévitch (2015)

– Patrick Modiano (2014)

– Alice Munro (2013)

– Mo Yan (2012)

– Tomas Tranströmer (2011)

– Mario Vargas Llosa (2010)

– Herta Müller (2009)

– Le Clézio (2008)

– Doris Lessing (2007)

– Orhan Pamuk (2006)

– Harold Pinter (2005)

– Elfriede Jelinek (2004)

– J.M. Coetzee (2003)

– Imre Kertész (2002)

– V.S. Naipaul (2001)

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.