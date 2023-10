Obras de restauração do Bernardino Monteiro estão em estágio avançado

Um dos edifícios históricos mais importantes de Cachoeiro, o Palácio Bernardino Monteiro, está com as obras de restauração em estágio avançado, com 80% dos trabalhos já concluídos.

Localizado na praça Jerônimo Monteiro, no centro da cidade, o prédio centenário, inaugurado em 1913, passa por diversas intervenções para se tornar um novo centro cultural, onde ficarão abrigadas a Biblioteca Pública Municipal “Major Walter dos Santos Paiva”, o Arquivo Público Municipal de Cultura “Evandro Moreira” e salas de oficina.

Entre os serviços já realizados estão o restauro do telhado, que foi 100% refeito, a colocação de pisos, além da execução das novas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, o acabamento das paredes, a instalação da rede de climatizadores, de um elevador e diversas outras intervenções estruturais.

Agora, a empresa contratada pela Prefeitura, via processo licitatório, se prepara para realizar as últimas etapas da obra, que incluem a instalação de para-raios (SPDA), do sistema de combate a incêndio e da rede de lógica, além de paisagismo, pavimentações nas partes externas, instalação de aparelhos de ar-condicionado, entre outros.

A reforma completa do edifício é fruto de um convênio entre a Prefeitura e o governo estadual, e a expectativa é a de que os serviços sejam concluídos no primeiro trimestre de 2024.

“Nossa proposta, junto ao Governo do Estado, é a de que o Palácio Bernardino Monteiro seja um espaço multifuncional e democrático de promoção das artes, propiciando o desenvolvimento de atividades e eventos culturais não só para Cachoeiro, mas para outros municípios da Região Sul do Espírito Santo”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

“Após décadas servindo como sede do Poder Executivo, o Palácio Bernardino Monteiro se aproxima de se tornar um espaço dedicado totalmente à promoção da cultura, referência no Sul do Estado como um equipamento público moderno e funcional para a classe artística e a sociedade como um todo”, destaca o prefeito Victor Coelho.