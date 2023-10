Onde está Elizangelo? Família pede ajuda para encontrar pedreiro

A família de Elizangelo de Mello de Souza, natural de Jerônimo Monteiro, está desesperada sem notícias do pedreiro que desapareceu em Córrego dos Monos, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

A reportagem do Aqui Notícias conversou com o irmão do Elizangelo, Erielton, que informou que o irmão tem 42 anos e mora sozinho. Segundo ele, o pedreiro saiu para trabalhar cedo no último dia 19 de outubro como de costume e neste dia, na hora do almoço, saiu sozinho e não foi mais visto.

Sem notícias, a família pede que quem souber de alguma informação sobre o paradeiro do pedreiro, entre em contato pelos telefones:

Nair (mãe) – (28) 99981-6554

Erielton (irmão) – (28) 99988-1561

Jamir (irmão) – (28) 99928-8280

Ligue somente se estiverem alguma informação sobre o Elizangelo